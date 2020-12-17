Итоги дня: бюджет Ижевска на 2021 год, работа ресторанов в Новый год и правила безопасности в праздники

Обзор самых интересных новостей четверга от корреспондентов информагентства «Сусанин».
Ижевск. Удмуртия. По данным на утро четверга в Удмуртии выявили еще 212 новых случаев коронавирусной инфекции. За минувшие сутки скончались четыре заразившихся коронавирусом женщины. Врачи выписали 169 выздоровевших.
С дефицитом:
Депутаты Городской думы Ижевска приняли бюджет города на 2021 год. Доходы в следующем году составят 12,755 млрд рублей, расходы - 12,909 млрд рублей.
Семейный праздник:
Часть ресторанов Ижевска не планирует работать в новогоднюю ночь. Владельца заведений призвали жителей отметить праздник дома в кругу семьи.
Техника безопасности:
Жителям Удмуртии рассказали, как провести Новый год без риска заразиться коронавирусом. Так, стоит воздержаться от походов в гости, а родственников принимать в масках.