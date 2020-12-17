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Прокуратура Удмуртии помогла сдвинуть с места затянувшийся ремонт ДК в Шевырялово

10:30, 17 декабря, 2020
Юрий Абашев
Прокуратура Удмуртии помогла сдвинуть с места затянувшийся ремонт ДК в Шевырялово
10:30, 17 декабря, 2020
Юрий Абашев
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#Сарапул\n#Удмуртия\n#Прокуратура\n#ремонты
Фото: pixabay.com
301
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Подрядчик выбился из установленных сроков на 5 месяцев.

Сарапул. Удмуртия. Вмешательство прокуратуры Удмуртии помогло в решении вопроса с затянувшимся капитальным ремонтом дома культуры в селе Шевырялово под Сарапулом. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
В ходе проверки было установлено, что работы затянулись на 5 месяцев. В адрес подрядчика прокуратурой внесено представление об устранении нарушений. В результате ремонт в доме культуры завершён в полном объёме. Сейчас там функционируют кружки и проходят мероприятия.
10:30, 17 декабря, 2020
Юрий Абашев
301
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#Прокуратура\n#ремонты