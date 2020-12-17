Прокуратура Удмуртии помогла сдвинуть с места затянувшийся ремонт ДК в Шевырялово

Подрядчик выбился из установленных сроков на 5 месяцев.

Сарапул. Удмуртия. Вмешательство прокуратуры Удмуртии помогло в решении вопроса с затянувшимся капитальным ремонтом дома культуры в селе Шевырялово под Сарапулом. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В ходе проверки было установлено, что работы затянулись на 5 месяцев. В адрес подрядчика прокуратурой внесено представление об устранении нарушений. В результате ремонт в доме культуры завершён в полном объёме. Сейчас там функционируют кружки и проходят мероприятия.