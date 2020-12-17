Результаты теста по истории Великой Отечественной войны в Удмуртии и новый корабль для полетов на Луну: что произошло минувшей ночью

О чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.
Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! Снежное утро четверга, 17 декабря, предлагаем начать с традиционного обзора новостей, о которых писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.
Результаты:
Более 29,7 тыс. человек в Удмуртии написали тест по истории Великой Отечественной войны. Акция прошла 3 декабря, сообщают организаторы.
Участие в ней приняли более 1,6 млн человек из 85 регионов России и 54 стран мира. Регионами-лидерами по количеству участников стали Волгоградская область, Республики Башкортостан, Татарстан, Краснодарский и Ставропольский край и Нижегородская область. За рубежом большее количество прохождений теста зафиксировано в ДНР, Казахстане, Армении и США.
Напомним, тест включал 30 вопросов о периодах Великой Отечественной войны. Средний балл составил 19,8 балла. Средний возраст участников — 19,5 года.
В Удмуртии тестирование проходило онлайн и офлайн на 339 площадках. Республика заняла 16 место по количеству участников.
Фотоконкурс:
Жителей Удмуртии пригласили принять участие в фотоконкурсе «Усы, лапы и хвост - звезда Нового года». Его проводит фонд помощи бездомным животным «4 лапы Ижевск».
«Мы знаем, что усатый-полосатый-хвостатый любимец для вас - настоящая звезда! Сделайте её новогодней! Пришлите фотографию вашего домашнего беспородного любимца (или подопечного) в подготовке к празднику или в новогоднем наряде, и наши спонсоры выберут призеров конкурса», – отмечают организаторы.
Выложить фотографию питомца в новогодней тематике нужно в альбом в соцсети «Вконтакте» до 27 декабря. Под фото необходимо указать кличку животного и имя хозяина или куратора. Каждый участник может представить на конкурс двух питомцев (по одной фотографии).
С 28 декабря спонсоры конкурса приступят к выбору своего победителя.
Орленок-орленок, взлети выше солнца:
В «Роскосмосе» планируют создать корабль «Орленок» для полетов на Луну. По данным Life, об этом сообщили средства массовой информации.
«Орленок» станет облегченной версией космического корабля «Орел». Его экипаж будет состоять из двух человек. В связи с уменьшением численности экипажа разработчики снизят массу системы обеспечения жизнедеятельности.
На связи:
В четверг, 17 декабря, в 12:00 мск президент России Владимир Путин проведет ежегодную пресс-конференцию. Как сообщает «Лента» со ссылкой на ТАСС, в этом году она пройдет по видеосвязи из-за пандемии коронавируса.
В конференцию будут вплетены элементы прямой линии, во время которой глава государства отвечает на вопросы россиян.
Расследование:
В Испании завершили крупнейшее за 10 лет расследование против «мафии с Востока Европы». Об этом пишет «Газета» со ссылкой на РИА «Новости».
Полицией задержаны 23 человека, в том числе 8 россиян, двух граждан Украины и одного алжирца. Остальные участники оказались гражданами Испании. Это дело в ведомстве назвали крупнейшим за последние 10 лет из-за «высокого иерархического уровня задержанных».
По версии следствия, члены группировки занимались коррупцией, планировали контролировать ключевые секторы испанской экономики и проникнуть в государственные учреждения при помощи юристов, чиновников, политиков, бизнесменов и хакеров.
Расследование дела против «русской мафии» началось в 2013 году.