Результаты теста по истории Великой Отечественной войны в Удмуртии и новый корабль для полетов на Луну: что произошло минувшей ночью

О чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! Снежное утро четверга, 17 декабря, предлагаем начать с традиционного обзора новостей, о которых писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Результаты:

Более 29,7 тыс. человек в Удмуртии написали тест по истории Великой Отечественной войны. Акция прошла 3 декабря, сообщают организаторы.

Участие в ней приняли более 1,6 млн человек из 85 регионов России и 54 стран мира. Регионами-лидерами по количеству участников стали Волгоградская область, Республики Башкортостан, Татарстан, Краснодарский и Ставропольский край и Нижегородская область. За рубежом большее количество прохождений теста зафиксировано в ДНР, Казахстане, Армении и США.

Напомним, тест включал 30 вопросов о периодах Великой Отечественной войны. Средний балл составил 19,8 балла. Средний возраст участников — 19,5 года.

В Удмуртии тестирование проходило онлайн и офлайн на 339 площадках. Республика заняла 16 место по количеству участников.

Фотоконкурс:

Жителей Удмуртии пригласили принять участие в фотоконкурсе «Усы, лапы и хвост - звезда Нового года». Его проводит фонд помощи бездомным животным «4 лапы Ижевск».

«Мы знаем, что усатый-полосатый-хвостатый любимец для вас - настоящая звезда! Сделайте её новогодней! Пришлите фотографию вашего домашнего беспородного любимца (или подопечного) в подготовке к празднику или в новогоднем наряде, и наши спонсоры выберут призеров конкурса», – отмечают организаторы.

Выложить фотографию питомца в новогодней тематике нужно в альбом в соцсети «Вконтакте» до 27 декабря. Под фото необходимо указать кличку животного и имя хозяина или куратора. Каждый участник может представить на конкурс двух питомцев (по одной фотографии).

С 28 декабря спонсоры конкурса приступят к выбору своего победителя.

Орленок-орленок, взлети выше солнца:

В «Роскосмосе» планируют создать корабль «Орленок» для полетов на Луну. По данным Life , об этом сообщили средства массовой информации.

«Орленок» станет облегченной версией космического корабля «Орел». Его экипаж будет состоять из двух человек. В связи с уменьшением численности экипажа разработчики снизят массу системы обеспечения жизнедеятельности.

На связи:

В четверг, 17 декабря, в 12:00 мск президент России Владимир Путин проведет ежегодную пресс-конференцию. Как сообщает «Лента» со ссылкой на ТАСС, в этом году она пройдет по видеосвязи из-за пандемии коронавируса.

В конференцию будут вплетены элементы прямой линии, во время которой глава государства отвечает на вопросы россиян.

Расследование:

В Испании завершили крупнейшее за 10 лет расследование против «мафии с Востока Европы». Об этом пишет «Газета» со ссылкой на РИА «Новости».

Полицией задержаны 23 человека, в том числе 8 россиян, двух граждан Украины и одного алжирца. Остальные участники оказались гражданами Испании. Это дело в ведомстве назвали крупнейшим за последние 10 лет из-за «высокого иерархического уровня задержанных».

По версии следствия, члены группировки занимались коррупцией, планировали контролировать ключевые секторы испанской экономики и проникнуть в государственные учреждения при помощи юристов, чиновников, политиков, бизнесменов и хакеров.

Расследование дела против «русской мафии» началось в 2013 году.