Конкурс «Народный Дед Мороз» запустят в Ижевске 19 декабря

Победителей выберут в трех номинациях.

Ижевск. Удмуртия. Конкурс «Народный Дед Мороз» стартует в Ижевске 19 декабря. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртской Республики.

«В этом году стать Дедом Морозом и подарить ижевчанам праздничное настроение может каждый», – говорится в сообщении городских властей.

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно поздравить с Новым годом детей, устроить небольшое представление в общественном пространстве или придумать необычное поздравление для горожан. Видео продолжительностью не более двух минут нужно выложить в соцсети «Вконтакте» или «Инстаграм» с хештегами #ИжДедМороз2021, #НародныйДедМороз2021 до 7 января.

Победителей конкурса, который проводит администрация города и радио «Адам», выберут в трех номинациях. В категории «Самый добрый Дед Мороз» попробовать свои силы могут волонтеры и все желающие, победу в номинации «Самый креативный Дед Мороз» отдадут участнику с самым оригинальным поздравлением, а участники номинации «Самый народный Дед Мороз» смогут представить свою программу на городских пространствах – в транспорте, остановках, торговых центрах, на открытых городских площадках.