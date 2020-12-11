Ёлочные базары откроются в Ижевске 15 декабря

Работать они будут до конца года.

Ижевск. Удмуртия. Елочные базары откроются в Ижевске 15 декабря. Об этом сообщает пресс-служба города.

Всего в Ижевске организуют 16 мест торговли. Работать они будут до 31 декабря включительно.

В Октябрьском районе:

1. «Ярмарка на Карла Маркса» - рядом с домом по улице Кирова, 116.

2. Ярмарка «На Кирова» - около дома по улице Кирова, 11.

3. Ярмарка «Фермерская лавка» - вблизи торговых павильонов на улице Школьной, 44а.

4. Ярмарка «Славянский базар» - около дома на переулке Широкий, 71 по улице Коммунаров.

В Индустриальном районе:

1. Ярмарка «Парковая» на улице Воткинское шоссе, 118, вблизи Центра русской культуры «Русский дом».

2. «Ярмарка на «Кольце» - улица Дзержинского, 48а.

3. Ярмарка у торгового павильона «Ковчег» вблизи дома по улице Удмуртской, 263, ул.

В Ленинском районе:

1. Ярмарка «Юг-1» на улице Азина, 150.

2. «Ярмарка на Клубной» - около дома по улице Клубной, 63.

В Первомайском районе:

1. «Ярмарка на Промышленной» - улица Орджоникидзе, 16.

2. «Ярмарка по продаже отдельных продовольственных и непродовольственных товаров» - улица Ленина, 144.

3. «Ярмарка на Сенной» - на Сенном рынке.

4. «Ярмарка на ул. Ленина» - вблизи дома на улице Ленина, 164.

5. Ярмарка «На Либкнехта» - у дома на улице Карла Либкнехта, 53.

В Устиновском районе:

1. Ярмарка «Капитал» - улица Татьяны Барамзиной, 60.

2. «Ярмарка на Автозаводской» - улица Автозаводская, 72.

Также дополнительные точки будут организованы на улице Олега Кошевого, 14а, улице Тверской, 55.