Ёлочные базары откроются в Ижевске 15 декабря

Работать они будут до конца года.
Ижевск. Удмуртия. Елочные базары откроются в Ижевске 15 декабря. Об этом сообщает пресс-служба города.
Всего в Ижевске организуют 16 мест торговли. Работать они будут до 31 декабря включительно.
В Октябрьском районе:
1. «Ярмарка на Карла Маркса» - рядом с домом по улице Кирова, 116.
2. Ярмарка «На Кирова» - около дома по улице Кирова, 11.
3. Ярмарка «Фермерская лавка» - вблизи торговых павильонов на улице Школьной, 44а.
4. Ярмарка «Славянский базар» - около дома на переулке Широкий, 71 по улице Коммунаров.
В Индустриальном районе:
1. Ярмарка «Парковая» на улице Воткинское шоссе, 118, вблизи Центра русской культуры «Русский дом».
2. «Ярмарка на «Кольце» - улица Дзержинского, 48а.
3. Ярмарка у торгового павильона «Ковчег» вблизи дома по улице Удмуртской, 263, ул.
В Ленинском районе:
1. Ярмарка «Юг-1» на улице Азина, 150.
2. «Ярмарка на Клубной» - около дома по улице Клубной, 63.
В Первомайском районе:
1. «Ярмарка на Промышленной» - улица Орджоникидзе, 16.
2. «Ярмарка по продаже отдельных продовольственных и непродовольственных товаров» - улица Ленина, 144.
3. «Ярмарка на Сенной» - на Сенном рынке.
4. «Ярмарка на ул. Ленина» - вблизи дома на улице Ленина, 164.
5. Ярмарка «На Либкнехта» - у дома на улице Карла Либкнехта, 53.
В Устиновском районе:
1. Ярмарка «Капитал» - улица Татьяны Барамзиной, 60.
2. «Ярмарка на Автозаводской» - улица Автозаводская, 72.
Также дополнительные точки будут организованы на улице Олега Кошевого, 14а, улице Тверской, 55.
Напомним, ранее в МЧС рассказали, что лучше выбирать на Новый год живую ель, поскольку она плохо поддается горению. В Россельхознадзоре отметили, что при выборе нужно обратить внимание на следы смолы и иголки.