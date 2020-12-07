Победа биатлонистов из Удмуртии на Кубке России, смерть лидера питерской исторической школы средневековья и уничтожение птиц в Англии: что произошло минувшей ночью

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Успехи в биатлоне

Сборная Удмуртии выиграла мужскую эстафету на втором этапе Кубка России по биатлону. Об этом сообщает портал rusbiathlon.ru

Эстафетные гонки состоялись 6 декабря в Тюменской области. В составе команды из Удмуртии были Дмитрий Шамаев, Александр Поварницын, Ильназ Мухамедзянов, Виктор Плицев.

Второе место заняли спортсмены из Ямало-Ненецкого автономного округа, бронзу завоевала сборная Уральского федерального округа.

Смерть Фроянова

В Санкт-Петербурге скончался историк Игорь Фроянов. Об этом сообщают «Известия»

Бывшему декану исторического факультета Санкт-Петербургского государственного университета было 84 года.

«Пришла новость, что умер лидер нашей санкт-петербургской научной школы историков средневековой Руси, человек с твердой гражданской позицией — Игорь Яковлевич Фроянов», — сообщил в соцсетях заместитель главного редактора международного научного журнала «Исторический формат» Максим Жих.

Причина смерти не называется.

Фроянов был крупным специалистом по древнерусской истории, в частности по Новгороду и эпохе средневековья. Также он выступил против рассмотрения «Велесовой книги» как исторического источника, поскольку это была фальсификация, углубляющая славянскую историю до 7-9 века до нашей эры.

Угроза войны

Белоруссия стала подозревать НАТО в подготовке к применению силы против страны. Об этом сообщает «Газета.ru»

Начальник главного управления генштаба Вооруженных сил Белоруссии Руслан Косыгин заявил, что власти страны обеспокоены расширением военных расходов соседних стран и усилением их военного присутствия.

По его словам, миссия объединенных вооруженных сил НАТО нарастила присутствие самолетов в Прибалтике, что повлияло на рост интенсивности боевых полетов до «40 в день». Начальник генштаба уточнил, что США и НАТО также занимаются наращиванием усилий для освоения воздушного пространства над Польшей.

«Все это свидетельствует, что указанная деятельность <....> направлена на подготовку к применению сил», — подчеркнул Косыгин.

Уничтожение птиц

В Англии на птицеферме в графстве Норфолк, где зафиксировали очаг птичьего гриппа высокопатогенного штамма H5N8, пришлось уничтожить около 30 тыс. индеек. Об этом сообщает телеканал «Мир 24»

В этот же день вторую вспышку птичьего гриппа зафиксировали на другой ферме в Норфолке. В хозяйстве возле Ист-Уинча также были случаи птичьего гриппа, нонеизвестно, сколько птиц пострадали от болезни.

Ветеринарные службы Великобритания заявляют, что вирус почти не опасен для людей. Однако на птицефермах, где содержат индеек, с 14 декабря вступят в силу более жесткие меры для предотвращения новых вспышек.