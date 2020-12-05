В День добровольца жители Удмуртии поблагодарили волонтеров за их труд

По всей республике создано почти 500 волонтерских объединений.

Ижевск. Удмуртия. Жители Удмуртии поздравляют волонтеров. Напомним, 5 декабря отмечается международный День добровольца.

Сегодня в республике действует почти 500 волонтерских объединений, в которых заняты более 13 тыс. человек, рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава региона Александр Бречалов.

«Каждый день волонтеры протягивают руку помощи тем, кто в ней нуждается, и делают это от чистого сердца! Сегодня в День добровольца, который можно назвать настоящим Днем Добра, я хочу пожелать каждому из вас не терять этой энергии и искры, именно вы способны менять мир!», - написал глава.

В Ижевске создано около 80 волонтерских отрядов, где трудятся 2 тыс. подростков, написал в своих соцсетях глава Ижевска Олег Бекмеметьев . «Бескорыстие, доброта, помощь, поддержка – все это про наших волонтеров. И этот непростой год показал, насколько важен ваш труд», - подчеркнул он.



Рад, что в нашем городе ряды волонтеров с каждым годом растут», - написал глава Воткинска Награждали добровольцев и в Воткинске. «Волонтеры - это особый тип людей, которые не могут жить только для себя, они ищут единомышленников и вместе совершают добрые дела.Рад, что в нашем городе ряды волонтеров с каждым годом растут», - написал глава Воткинска Алексей Заметаев

Благодарности выразили и в районах республики.

Глава Воткинского района Илья Прозоров рассказал, что на территории района безвозмездно помогают людям 120 человек. «Мы благодарим всех тех людей, которые безвозмездно трудятся и помогают людям. Отдельные слова благодарности хочется выразить волонтерам, которые оказывают посильную помощь в период пандемии коронавирусной инфекции», - написал Прозоров.

4 декабря награждения прошли и в Алнашском районе. «Поздравляю всех волонтёров и благодарю за то, что однажды решились на этот шаг. Быть волонтёром непросто, но чем больше души вы вкладываете в то, что делаете, тем сильнее отдача. Сколько людей получили от вас частичку радости!», - отметил глава района Алексей Семенов

Особенно ценным труд добровольцев стал в период пандемии. «Быть добровольцем может только по-настоящему добрый и отзывчивый человек. Многие месяцы мы общими усилиями противостоим пандемии коронавирусной инфекции. Все это время добровольцы вместе с медицинскими и социальными работниками находятся на переднем крае борьбы с вирусом», - написал глава Игринского района Александр Чирков

Отметим также, с начала 2020 года подразделения добровольной пожарной охраны Удмуртии самостоятельно ликвидировали 14 пожаров, помогали в борьбе с огнем при 375 пожарах, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртской Республике. Силами добровольцев спасено 3 человека.

Отдельную благодарность сегодня выражают поисковикам. «Поисково-спасательный отряд «Регион- 18» вот уже много лет, наряду со спасателями Удмуртии, участвует в поисках потерявшихся в лесах граждан. На сегодняшний день основной костяк отряда – на 100% подготовленные люди, на помощь которых можно рассчитывать», - сообщили в Поисково-спасательной службе Удмуртии.