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Итоги дня: спасение человека и кошки на пожаре в Ижевске, новая схема обмана пенсионеров и прогноз погоды

18:00, 04 декабря, 2020
Ксения Чернова
Итоги дня: спасение человека и кошки на пожаре в Ижевске, новая схема обмана пенсионеров и прогноз погоды
18:00, 04 декабря, 2020
Ксения Чернова
171
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#погода\n#происшествие\n#новости\n#Картина дня\n#общество\n#коронавирус\n#мошенники
Фото: twenty20.com
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Обзор самых интересных новостей понедельника от корреспондентов информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. По данным на утро пятницы, 4 декабря, в Удмуртии выявили 185 новых случаев коронавирусной инфекции. За сутки скончались 5 пациентов с подтвержденным Covid-19. Врачи выписали 132 выздоровевших.
Человек и кошка:
Мужчину и кошку спасли из загоревшейся квартиры в Ижевске. Пожар произошел утром в пятницу. Кошке потребовалась серьезная помощь: животное было без сознания, однако спасателям удалось ее реанимировать.
Новая схема:
Жителей Удмуртии попросили быть внимательными: в городе зарегистрировали несколько случаев навязывания платной услуги по проверке и очистке вентиляции. В полицию поступило уже 8 заявлений.
О погоде:
Похолодание продолжается в Удмуртии. В выходные температурный фон прогнозируется ниже климатических норм. Существенных осадков не ожидается.
18:00, 04 декабря, 2020
Ксения Чернова
171
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#погода\n#происшествие\n#новости\n#Картина дня\n#общество\n#коронавирус\n#мошенники