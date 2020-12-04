Компания, допустившая разлив нефти в Удмуртии, возместила нанесенный природе ущерб

Ранее организация выплатила штраф и самостоятельно провела рекультивацию сельхозземель.

Ижевск. Удмуртия. Нефтедобывающая компания, допустившая разлив нефти в Удмуртии летом 2018 года, возместила нанесенный природе ущерб. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртской Республике.

Напомним, в результате разлива нефти при разгерметизации напорного нефтепровода загрязненными оказались 1,19 га земли в Игринском районе. В октябре того же года компанию, являющуюся собственником нефтепровода, привлекли к административной ответственности, назначив штраф в размере 40 тыс. рублей.

Специалисты также подсчитали ущерб, нанесенный окружающей среде. Размер составил 9,5 млн рублей. Исковое заявление с требованием возмещения передали в суд, который обязал компанию, допустившую разлив, выплатить 7,7 млн рублей с учетом того, что организация самостоятельно провела рекультивацию сельхозземель

В конце ноября собственник напорного нефтепровода возместил ущерб. Деньги поступили в бюджет Игринского района.