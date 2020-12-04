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Житель Кизнерского района едва не лишился «Ягуара» из-за долга 29 тыс рублей

15:01, 04 декабря, 2020
Аграфена Костромская
Житель Кизнерского района едва не лишился «Ягуара» из-за долга 29 тыс рублей
15:01, 04 декабря, 2020
Аграфена Костромская
327
0
#долги\n#Удмуртия\n#судебные приставы\n#автомобиль
Фото: pixabay.com
327
0

Мужчине предоставляли срок для добровольной уплаты, которым он не воспользовался.

Кизнер. Удмуртия. Судебные приставы в Кизнерском районе изъяли у должника принадлежащий ему автомобиль «JAGUAR S-TYPE» из-за долгов, сообщается на сайте Управления ФССП России по Удмуртской Республике.
В отношении жителя Кизнерского района возбудили исполнительное производство на 29 тыс. рублей. Ему предоставили срок для добровольной уплаты, которым он не воспользовался.
Тогда судебный пристав-исполнитель обнаружил автомобиль должника, арестовал и изъял его. Только после этого гражданин явился к приставам и оплатил свою задолженность.
15:01, 04 декабря, 2020
Аграфена Костромская
327
0
#долги\n#Удмуртия\n#судебные приставы\n#автомобиль