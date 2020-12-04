Житель Кизнерского района едва не лишился «Ягуара» из-за долга 29 тыс рублей

Мужчине предоставляли срок для добровольной уплаты, которым он не воспользовался.
Кизнер. Удмуртия. Судебные приставы в Кизнерском районе изъяли у должника принадлежащий ему автомобиль «JAGUAR S-TYPE» из-за долгов, сообщается на сайте Управления ФССП России по Удмуртской Республике.
В отношении жителя Кизнерского района возбудили исполнительное производство на 29 тыс. рублей. Ему предоставили срок для добровольной уплаты, которым он не воспользовался.
Тогда судебный пристав-исполнитель обнаружил автомобиль должника, арестовал и изъял его. Только после этого гражданин явился к приставам и оплатил свою задолженность.