Итоги дня: стилизованный «Боинг» для Удмуртии, вопрос с ижевской травматологией и единый номер по вопросам ковида

Обзор самых интересных новостей среды от корреспондентов «Сусанина».

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за сутки зарегистрировали 179 случаев ковида, 94 из которых – в Ижевске. 4 зараженных скончались, 147 пациентов победили коронавирус.

Новый дизайн:

Первый Boeing 737-800 авиакомпании «Ижавиа» получил ливрею в национальном стиле Удмуртии. Самолет окрасили в красно-белые цвета.

Травматология:

После жалобы жительницы Ижевска для городской травматологии начали искать новое здание. Травмпункт на улице Краева работает с 1998 года.

Руководство:

«Ижводоканал» вновь возглавил Владислав Катаев. Прежний руководитель покинул пост по семейным обстоятельствам.

122:

Единый номер 122 для вопросов по коронавирусу запустили в Удмуртии. По нему также можно записаться к врачу или вызвать его на дом.