Новую технологию замедления коррозии разработали ученые в Удмуртии

Метод позволит снизить зависимость от импорта.

Ижевск. Удмуртия. Ученые в Удмуртии разработали технологию производства высококачественных ингибиторов. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртского исследовательского центра Уральского отделения Российской академии наук.

Напомним, ингибиторы замедляют процесс коррозии металла. Сегодня эффект от их применения ниже потенциально возможного, что связано с устаревшей технологией получения ингибиторов.

«Нам удалось найти условия и сделать метод, чтобы в нашем растворе получалось абсолютное преобладание наиболее эффективного продукта с определенной структурой. Мы научились получать продукт, в котором все молекулы одинаковые. Причем в виде монокристаллов – частичек вещества, в котором миллиарды миллиардов одинаковых молекул уложены в «правильном» порядке», - рассказал ведущий научный сотрудник лаборатории рентгено-электронной спектроскопии отдела физики и химии поверхности физико-технического института Удмуртского отделения РАН Федор Чаусов.

Партнером для промышленного выпуска ингибиторов выступил завод «Купол». В настоящее время идет поиск помещения для нового производства, а также начата работа по пантентованию.

По словам Чаусова, технология поможет снизить зависимость от импортных ингибиторов. Пока объемы их производства в России недостаточны, из-за чего, несмотря на то, что зарубежные аналоги уступают российской, импорт остается. В дальнейшем ученые планируют выйти также на ингибиторы комплексного действия, например, противобактериальные.