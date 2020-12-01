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Итоги дня: 1,5 тыс платных машиномест в Ижевске, задержание поволжского маньяка и пятна на реке Иж

18:00, 01 декабря, 2020
Анна Торхова
Итоги дня: 1,5 тыс платных машиномест в Ижевске, задержание поволжского маньяка и пятна на реке Иж
18:00, 01 декабря, 2020
Анна Торхова
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#коронавирус\n#парковка
Фото: ИА «Сусанин»
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Обзор самых важных новостей вторника.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за сутки зарегистрировали 176 случаев коронавируса, 4 пациента скончались, 104 человека выздоровели. В тяжелом состоянии находятся 183 зараженных.  

Маньяк:

В Казани задержали подозреваемого в убийстве 26 женщин, в том числе трех жительниц Удмуртии. Мужчина совершал преступления в 2011-2013 годах.

Иж:

На участке реке Иж, вблизи улицы Карла Маркса, обнаружили маслянистые пятна. Пробы отправили на исследования.

Плата за парковку:

В Ижевске появятся 4 тестовых машиноместа с паркоматами. В дальнейшем в городе планируют оборудовать 1500 платных мест.

Назначение:

Владимира Смирнова назначили врио гендиректора Корпорации развития Удмуртии. Ранее пост руководителя покинул Константин Сунцов.

18:00, 01 декабря, 2020
Анна Торхова
333
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#коронавирус\n#парковка