Проект «ДаУР» в Удмуртии получит продолжение

Для начала предстоит благоустроить 100 мест, выбранных жителями республики.

Ижевск. Удмуртия. Проект «ДаУР» не завершится в год столетия Удмуртии. Об этом во время награждения участников одноименного квеста сообщил глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.

«Если вы поддержите, то «ДаУР» будет продолжаться», – обратился он к финалистам конкурса и попросил отправлять свои идеи по формату проекта.

Напомним, что жителям Удмуртии предложили проехать 100 мест республики и отчитаться об этом в своих соцсетях. Все 100 точек смогли посетить трое участников. Это Есения и Полина Кондратьевы, Азат Фаттахов и Ольга Шафранова. Еще с десяток туристических семей были в 98-99 точках.

Все финалисты отметили, что поездки по Удмуртии позволили поближе познакомиться с красотами республики. Многие из них также рассказали, что навигатор часто заводил их не туда, а добраться до места назначения помогали люди, а не техника.

Александр Бречалов сообщил, что теперь необходимо благоустроить 100 мест квеста «ДаУР».

«Теперь моя задача: всё то, все места, которые вы посетили, их благоустроить и сделать такие точки притяжения», – пообещал глава региона.

Голосование за самые интересные достопримечательности Удмуртии началось 19 мая. Организаторы подвели итоги 10 дней спустя. За это время от жителей региона пришло более 350 предложений, которые составили основу интерактивной карты самых посещаемых и знаменитых мест республики.

В топ-100 вошли, в том числе, музей бурановских бабушек в селе Бураново Малопургинского района, Зоопарк в Ижевске, городище Иднакар. С полным списком можно ознакомиться на сайте даур.рф.