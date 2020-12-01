Дед Мороз из Великого Устюга познакомится с ребятами из социально-реабилитационного центра и семьей из Ижевска

В Удмуртию волшебник в компании с НТВ приезжал уже дважды.

Ижевск. Удмуртия. «Путешествие Деда Мороза с НТВ» начнется с Ижевска и Сыктывкара. Как сообщает пресс-служба телеканала, в Удмуртии волшебник из Великого Устюга познакомится с ребятами из Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Киясовского района. Особенностью социального учреждения является домашняя атмосфера: здесь созданы все условия для того, чтобы дети чувствовали себя как дома.

Также в Ижевске Деда Мороза и команду НТВ ждёт виртуальная встреча с многодетной семьёй Тычининых. 15 лет назад мама Наталья, у которой на тот момент были двое родных детей, взяла из детского дома девочку Саиду. С тех пор вместе с мужем она подарила любовь и заботу уже шести детям. Три старшие девочки учатся на поваров, а Саида решила стать учителем. Еще у двоих ребят есть проблемы со здоровьем, но Наталья ежедневно проделывает огромную работу, чтобы дети могли быть наравне со сверстниками. Больше всего встречи с Дедом Морозом ждет младшая дочь Даша.

«Путешествие Деда Мороза с НТВ» проходило в Удмуртии уже дважды – в 2017 и 2018 годах. Основная цель акции – помочь тем, кто особенно нуждается в новогоднем чуде и волшебных подарках: детям с особенностями в развитии и заболеваниями, ребятам, оставшимся без попечения родителей, семьям, попавшим в сложную жизненную ситуацию.

В этом году «Путешествие Деда Мороза с НТВ» будет ещё волшебнее и масштабнее. Из специальной студии в Москве Дедушка Мороз вместе со звёздами НТВ будет поздравлять детей и взрослых с наступающим праздником.