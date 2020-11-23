Итоги дня: задымление в детском саду Ижевска, открытие мужского монастыря в Удмуртии и долг Шарканского района

Обзор самых интересных новостей понедельника.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии 23 ноября выявили еще 169 случаев заражения коронавирусом, 104 из которых – в Ижевске. 98 пациентов выздоровели, 172 находятся в тяжелом состоянии.

Пожар:

Возгорание произошло утром в понедельник в детсаду №135 в Ижевске. Детей и персонал эвакуировали. Прокуратура начала проверку.

В родные стены:

В школе №80 Ижевска завершился капремонт крыши с опозданием на 3 месяца. Ранее строительная организация допустила множество нарушений при ремонте объекта.

Монастырь:

В урочище Паздеры при храме Тихвинской иконы Божией матери откроют мужской монастырь. Решение одобрил Патриарх Кирилл.

В ответе:

Шарканский район оштрафовали почти на 1,6 млн рублей. Администрация ответила субсидиарно по долгам местного МУП «Водоканал».