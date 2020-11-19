Позвонить можно в будние дни.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии открыли горячую линию для жалоб на неоказание медпомощи. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики.



Жители могут обратиться в надзорное ведомство по вопросам получения жизненно важных лекарств, противовирусных препаратов и средств индивидуальной защиты, оперативности и полноты оказания государственных и муниципальных услуг. Пожаловаться также можно на неперечисления соцвыплат.

Звонить следует по телефону (3412) 94-85-15 в будние дни с 09:00 до 18:00 по местному времени.



Напомним, что в Удмуртии работает колл-центр для пациентов с коронавирусом. Проконсультироваться со специалистом можно по номеру: 8-800-100-24-47. Также в регионе открыли горячую линию по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ. Звонить следует по номерам:



Ижевск — 8 (3412) 22-23-07;

Воткинск — 8 (341-45) 5-18-34;

Глазов — 8 (341-41) 2-79-62;

Можга — 8 (341-39) 3-25-75;

Сарапул — 8 (341-47) 4-03-96;

Игра — 8 (341-34) 4-17-75;

Ува — 8 (341-30) 5-12-96.