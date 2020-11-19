Позвонить можно в будние дни.
Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии открыли горячую линию для жалоб на неоказание медпомощи. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики.
Жители могут обратиться в надзорное ведомство по вопросам получения жизненно важных лекарств, противовирусных препаратов и средств индивидуальной защиты, оперативности и полноты оказания государственных и муниципальных услуг. Пожаловаться также можно на неперечисления соцвыплат.
Звонить следует по телефону (3412) 94-85-15 в будние дни с 09:00 до 18:00 по местному времени.
Напомним, что в Удмуртии работает колл-центр для пациентов с коронавирусом. Проконсультироваться со специалистом можно по номеру: 8-800-100-24-47. Также в регионе открыли горячую линию по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ. Звонить следует по номерам:
Ижевск — 8 (3412) 22-23-07;
Воткинск — 8 (341-45) 5-18-34;
Глазов — 8 (341-41) 2-79-62;
Можга — 8 (341-39) 3-25-75;
Сарапул — 8 (341-47) 4-03-96;
Игра — 8 (341-34) 4-17-75;
Ува — 8 (341-30) 5-12-96.