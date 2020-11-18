Нарушителям грозит штраф 500 рублей.





Ижевск. Удмуртия. Массовые проверки автомобилей на читаемость номеров начались в Удмуртии. Об этом сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

Государственный регистрационный знак считается нечитаемым, если с расстояния 20 метров в светлое время суток нельзя различить хотя бы одну цифру или букву. Ночью сотрудники Госавтоинспекции проверяют номера только с задней стороны машины.

За данное нарушение предусмотрен штраф 500 рублей, в некоторых случаях полагается предупреждение.



