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Массовые проверки автомобилей на читаемость номеров начались в Удмуртии

09:30, 18 ноября, 2020
Анастасия Шевченко
Массовые проверки автомобилей на читаемость номеров начались в Удмуртии
09:30, 18 ноября, 2020
Анастасия Шевченко
282
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#ГИБДД\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#автомобиль
Фото: 1 отдел Управления ГИБДД МВД по УР
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Нарушителям грозит штраф 500 рублей.

Ижевск. Удмуртия. Массовые проверки автомобилей на читаемость номеров начались в Удмуртии. Об этом сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

Государственный регистрационный знак считается нечитаемым, если с расстояния 20 метров в светлое время суток нельзя различить хотя бы одну цифру или букву. Ночью сотрудники Госавтоинспекции проверяют номера только с задней стороны машины.

За данное нарушение предусмотрен штраф 500 рублей, в некоторых случаях полагается предупреждение.

09:30, 18 ноября, 2020
Анастасия Шевченко
282
0
#ГИБДД\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#автомобиль