Семьям Удмуртии предложили отправить свои мультфильмы на федеральный конкурс

Заявки принимают до 20 ноября.

Ижевск. Удмуртия. Жители Удмуртии могут принять участи в федеральном конкурсе детских мультфильмов «ТыЭтоЯ». Об этом сообщают организаторы.



Проект посвящен взаимоотношениям в семье. Конкурс поможет детям и родителям выразить свои чувства и научиться говорить о скрытых проблемах через анимацию. Участникам — семьям и творческим коллективам — предлагают создать мультфильм, который расскажет о том, что общего между членами одной семьи, как они проводят время вместе, как общаются, грустят и веселятся.

Авторы лучших работ получат дипломы, благодарности, призы и поощрительные подарки. Прием работ открыт до 20 ноября включительно. Участие бесплатное. Награждение победителей состоится в конце ноября, из-за коронавирусной пандемии оно пройдет онлайн.

Главное условие — снять картину, которая соответствует идее «Дети — продолжение своих родителей». Всего победителей выберут в 7 номинациях:



— лучший сценарий;

— лучшая режиссерская работа;

— лучшее идейное воплощение темы;

— лучшая художественная работа;

— лучший мультфильм в технике пластилиновой анимации;

— лучший мультфильм в технике рисованной анимации;

— лучший мультфильм в технике компьютерной анимации.

Оценивать работы участников будет экспертное жюри, в которое вошли режиссеры анимации, художники-аниматоры, психологи, педагоги и общественные деятели. В их числе: кинорежиссер и художественный руководитель детского киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский, исполнительный директор ассоциации анимационного кино Ирина Мастусова, психолог и автор книг Оксана Стази, бард, композитор и автор песен для детей Григорий Гладков, основатель школы анимации «Аниматорика» Евгений Ипполитов.

Более подробную информацию о конкурсе можно найти на сайте проекта.