Выставку под открытым небом с архивами оружейников открыли в Ижевске

Горожане могут увидеть свыше 10 коллекций личных документов ижевских оружейников.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске открыли выставку архивных документов «Ижевск-город оружейников». Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики, стенды разместили в Сквере Победы. Архивные документы и фотографии, которые прослеживают историю создания и развития производства стрелкового оружия в Ижевске, можно увидеть до 28 сентября.

Экспозиция объединила свыше 10 коллекций личных документов ижевских оружейников. Центральное место занимает документ, посвященный Дмитрию Устинову, который будучи студентом Ленинградского военного механического института проходил дипломную практику на Ижевском оружейном и сталеделательном заводе (завод №10 Наркомата тяжелой промышленности СССР). Здесь произошла его встреча с конструктором стрелкового оружия Сергеем Симоновым, который работал в этот период начальником конструкторского отдела завода и занимался разработкой, внедрением в производство своей автоматической винтовки.

На выставке любой желающий сможет познакомиться с биографиями, документами и фотографиями, отражающими профессиональную деятельность известных конструкторов, работавших в разные годы в Ижевске: Сергея Симонова, Федора Токарева, Сергея Мосина, Дмитрия Устинова, Владимира Новикова, Михаила Иванова, Бориса Шпитального, Василия Дегтярева, Михаила Березина, Александра Суранова, Александра Нудельмана, Михаила Калашникова, Евгения Драгунова, Геннадия Никонова, Владимира Ярыгина.