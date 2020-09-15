Сотрудники МЧС в Удмуртии сдали кровь в рамках акции «30 добрых дел»

Донорский пункт развернули прямо в здании регионального управления.

Ижевск. Удмуртия. Сотрудники ГУ МЧС России по Удмуртской Республике сдали кровь в рамках акции «30 добрых дел». Об этом сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства.

«На территории Удмуртской Республики много пострадавших на дорожно-транспортных происшествиях, пожарах, от других бедствий, в этом году значительно меньше, чем в прошлом. Но людям нужна помощь в виде крови. И, конечно же, сейчас в период пандемии коронавирусной инфекции людям особенно необходимо оказать помощь», – подчеркнул начальник регионального управления Петр Фомин.

Донорский пункт развернули прямо в здании главного управления, поэтому к акции мог присоединиться любой сотрудник аппарата. В течение дня сдали кровь 33 человека, для 13 из них этот опыт стал первым в жизни.

Напомним, акция «30 добрых дел» приурочена к 30-летию МЧС России. В Удмуртии сотрудники устанавливают пожарные извещатели в домах, где живут многодетные семьи, собирают подарки для детских домов и центров реабилитации, проводят благотворительные акции.