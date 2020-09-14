Итоги дня: итоги выборов в Удмуртии и подозреваемый в гибели двух подростков в Сарапуле

Обзор самых интересных новостей понедельника от корреспондентов информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. По данным на утро понедельника, 14 сентября, в Удмуртии выявили 65 новых случаев заражения коронавирусом. Скончались еще два человека – женщина 49 лет и мужчина 47 лет.

Города Удмуртии:

Центральная избирательная комиссия Удмуртии представила предварительные результаты выборов в городах республики. Окончательные итоги будут подведены в среду, 16 сентября.

Ижевские итоги:

В Ижевске явка на выборах составила 17,33%. По предварительным данным, места в Гордуме займут представители 4 партий и 2 самовыдвиженца. 24 места из 35 получила «Единая Россия».

Расследование:

Подозреваемым в деле о гибели двух подростков в Сарапуле стал руководитель подрядной организации. Фирма должна была снести аварийный дом, перекрытия которого обрушились на мальчиков.