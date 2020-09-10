Итоги дня: интерес российских туристов к Удмуртии, закрытие проекта по выращиванию сомов и День трезвости

Обзор самых интересных новостей четверга от корреспондентов информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. По данным на утро четверга, 10 сентября, еще 64 случая коронавируса выявили в Удмуртии. 13 человек выздоровели, их выписали

Турпоток:

Российские туристы стали чаще интересоваться Удмуртией. Этим летом путешественников особенное внимание уделили оригинальным маршрутам в регионах страны.

Проект провалился:

Предприятие по выращиванию африканских (мраморных) сомов в Удмуртии не будет реализован. Заявившийся с этим проектом инвестор не нашел средств на его реализацию, договор с ним расторгли.

Не пей:

В Удмуртии в пятницу, 11 сентября, не будут продавать алкоголь. В этот день в России отмечают День трезвости.