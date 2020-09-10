Этим летом особое внимание путешественников было приковано к оригинальным маршрутам в регионах.

Ижевск. Удмуртия. Российские туристы стали чаще интересоваться Удмуртией. Об этом рассказали эксперты, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

«По информации «Российской газеты», спрос россиян на краткосрочную аренду недвижимости втрое превысил предложение», – отмечается в сообщении.

Этим летом путешественников особенно заинтересовали оригинальные маршруты в регионах. Связано это с продолжительным режимом самоизоляции и закрытием границ других стран. В числе востребованных маршрутов оказались Удмуртия, Челябинская область, Хакасия.

«Туристы обратили внимание на туристский потенциал Удмуртской Республики», – рассказала начальник Управления по развитию туризма и туристской деятельности республиканского Минэкономики Юлия Железняк.

Удмуртия предлагает туристам различные виды отдыха – от познавательного турима с посещением музея-усадьбы Петра Чайковского, Нацмузея, зоопарка до активного отдыха (сплавы по рекам, пешие маршруты, корпоративные квесты). Также приезжают туристы на охоту, рыбалку, оздоровительный или гастрономический туризм. Напомним, недавно в республике запустили гастрономический маршрут выходного дня #ВкусноЕдем.

Наибольшим спросом пользуются экотуры выходного дня, а также активные самостоятельные путешествия семьей в формате «отдохни от мегаполиса».

Напомним, в этом году в Удмуртии выбрали 100 главных достопримечательностей республики. Теперь все желающие могут принять участие в туристическом квесте «ДаУР!» и посетить самые интересные и знаменитые места региона.

Кроме того, приехавшие в Удмуртию туристы смогут получить компенсацию за путевку. Сумма возврата составит от 5 до 15 тыс. рублей в зависимости от цены тура.