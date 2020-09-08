В Удмуртии могут разрешить охоту на ворон и бакланов

Птицы являются вредителями для охотничьих хозяйств.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии могут разрешить охотиться на серых ворон и больших бакланов. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Соответствующие поправки в республиканский закон ««Об отнесении к охотничьим ресурсам объектов животного мира, обитающих на территории Удмуртской Республики» одобрили на заседании правительства Удмуртии 7 сентября.

Отмечается, что в охотничьих угодьях стали чаще встречаться скопления серых ворон, а на Нижнекамском водохранилище — колонии больших бакланов. Советом по охоте при министерстве природы Удмуртии было принято решение о регулировании численности этих птиц.

Вороны и бакланы являются постоянными обитателями охотничьих хозяйств, нанося при этом урон природным ресурсам. Борьба с ними приведёт к улучшению условий воспроизводства ценных охотничьих зверей, птиц, а также к сокращению гибели молодняка.

«Эти птицы наносят урон гнездам и уничтожают потомство ценных видов охотничьих птиц и водные биологические ресурсы. При этом в данный момент возможность их попутной добычи при осуществлении охоты охотниками исключена», — рассказал министр природных ресурсов и окружающей среды Удмуртии Денис Удалов.

После принятия закона отстрел серых ворон и бакланов в охотничьих хозяйствах будет разрешён в установленные сроки осенне-летнего сезона охоты на пернатую дичь и при условии наличия разрешения на добычу.

Напомним, что в этом году охотничий сезон на птицу открыт с 15 августа и продлится до 15 ноября. Для выявления нарушений правил охоты и оборота оружия в угодьях будут организованы рейды.