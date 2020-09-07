Итоги дня: подготовка к отопительному сезону, приговор за надругательство над детьми и тропический попугай в лесах Удмуртии

Обзор самых интересных новостей понедельника от корреспондентов информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. По данным на утро понедельника, 7 сентября, еще 52 жителя Удмуртии заразились коронавирусом. В настоящее время 476 больных находятся в удовлетворительном состоянии, 167 – в состоянии средней степени тяжести, 30 – в тяжелом состоянии.

Зима на носу:

Удмуртия готова к отопительному сезону на 97,1%. На сегодняшний день завершается подготовка 907 котельных, 245 центрально-тепловых пунктов и 2 тыс. кв. м. теплосетей.

Решение суда:

Жителя Ижевска отправили на 21 год в колонию строгого режима за развращение и надругательство над маленькими мальчиками. Жертвами злоумышленника стали 10 детей в возрасте от 8 до 17 лет.

Необычная находка:

Участники массовой экстремальной пешеходной прогулки «Удмуртский скороход» нашли в лесу попугая ара. Пернатого вынесли из леса и отправили в Ижевск. Позже удалось найти и его хозяйку.