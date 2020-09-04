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Старт фестиваля «Читай, Ижевск!», аномальная жара в России и английская уборщица-миллионерша: что произошло минувшей ночью

08:00, 04 сентября, 2020
Ксения Чернова
Старт фестиваля «Читай, Ижевск!», аномальная жара в России и английская уборщица-миллионерша: что произошло минувшей ночью
08:00, 04 сентября, 2020
Ксения Чернова
789
0
#культура\n#общество\n#Ижевск\n#Воткинск\n#погода\n#Удмуртия\n#новости\n#Великобритания\n#курьезы\n#спасение\n#Картина дня
Фото: Pikist
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О чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! Последний день рабочей недели начинаем с традиционного обзора самых интересных новостей, о которых писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

«Читающий» фестиваль:

В столице Удмуртии в пятницу, 4 сентября, стартует восьмой фестиваль «Читай, Ижевск!». Он продлится три дня.

Напомним, тема фестиваля 2020 года — «ЧИЖ многонациональный». «Читай, Ижевск!» пройдёт на Центральной площади города и расположится на трёх площадках: в шатре, на сцене у фонтана и на лужайке за ним.

Программа фестиваля на пятницу – на нашем сайте.

Спасение:

В Воткинске спасатели помогли 89-летней пенсионерке, упавшей в погреб. Об этом сообщает пресс-служба ПСС Удмуртской Республики.

«Накануне женщина спускалась в погреб своего частного дома, оступилась и упала с высоты около 1,5 м. Во время падения повредила руку. Самостоятельно выбраться не смогла», – говорится в сообщении.

Обнаружили женщину только на следующий день, когда к ней пришел социальный работник. Прибывшие по её звонку спасатели оказали пенсионерке первую помощь и передали её медикам.

Жара:

Аномальная жара придет в некоторые регионы России. Как пишет «Газета» со ссылкой на ТАСС, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд описал такую погоду как «невыносимая жара».

По его словам, в Белгородской, Курской и Воронежской областях температура воздуха может достигать +35 ... +37 градусов по Цельсию. Аналогичная погода ожидает Сочи и Симферополь.

При этом антициклон будет царить на всей европейской территории страны.

Случайная миллионерша:

Уборщица из Великобритании случайно стала миллионершей. Как сообщает «Лента», на счет женщины по ошибке перечислили 90 тыс. фунтов (9 млн рублей).

Часть из этих средств 51-летняя Комфорт Конаду похитила и сбежала.

Ошибка произошла при возврате товара в магазин. Сотрудники вместо стоимости товара перечислили кругленькую сумму. Конаду предпочла не сообщать о произошедшем банку и представителям организации. В тот же день она перевела более 57 тыс. фунтов (5,7 млн рублей) на разные счета, включая счет, принадлежавший ее сыну.

Сотрудникам магазина потребовалось несколько дней, чтобы заметить ошибку. После этого началось расследование, Конаду удалось задержать, её приговорили к 20 месяцам тюремного заключения, с отсрочкой на два года.

Часть выплаты позже была восстановлена банком, но магазин потерял более 31 тыс. фунтов (3,1 млн рублей).

08:00, 04 сентября, 2020
Ксения Чернова
789
0
#культура\n#общество\n#Ижевск\n#Воткинск\n#погода\n#Удмуртия\n#новости\n#Великобритания\n#курьезы\n#спасение\n#Картина дня

 

 

 


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