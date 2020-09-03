Итоги дня: просьба о смене защитника Александра Соловьева, диспансеризация по выходным и удмуртские рассказы в аудио-формате

Обзор самых интересных новостей четверга от корреспондентов информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. Три человека с подтвержденным коронавирусом скончались в Удмуртии за минувшие сутки. По данным на утро четверга, 3 сентября, новой коронавирусной инфекцией заразились еще 49 человек.

Слишком часто болеет:

Гособвинитель попросил суд сменить адвоката бывшего главы Удмуртии Александра Соловьева. В четверг, 3 сентября, защитник вновь не явилась на заседание. Прения отложили до 8 сентября.

Разгрузят поликлиники:

В Удмуртии диспансеризация для взрослых будет проходить только по субботам. Принимать желающих проверить здоровье планируется по предварительной записи.

Современный подход:

Удмуртские рассказы теперь можно не только читать, но и слушать. Чтецам проекта «Ӟабыльна» уже удалось озвучить рассказы трёх современных авторов – Григория Головкина, Николая Михайлова и Марии Векшиной.