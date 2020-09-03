В Удмуртии состоится семейный автопробег «Ижевск – Воткинск»

Автоколонна стартует 5 сентября.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии состоится автопробег «Ижевск – Воткинск», организованный Советом отцов республики. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

Темой автопробега станет единение семьи, отцов, детей и их совместное времяпрепровождение. К участию приглашаются все желающие. Уже известно, что к путешествию присоединится 20 ижевских семей на своих автомобилях.

Автоколонна выдвинется из Ижевска 5 сентября в 10:00. Её маршрут будет пролегать через Якшур-Бодью, где участники посетят Музей под открытым небом, далее — Шаркан и усадьба Тол Бабая.

Добравшись до Воткинска, члены Совета отцов презентуют свои идеи и проекты, поделятся опытом в работе с трудными детьми. На стадионе кадетского корпуса пройдёт семейный футбольный матч команд из Ижевска и Воткинска. В состязании будут участвовать воспитанники Ижевского детского дома.

Более подробно о предстоящем автопробеге можно узнать в группе Совета отцов в соцсети «ВКонтакте».