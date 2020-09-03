Программу Социальный навигатор» разработал Фонд социального страхования.

Ижевск. Удмуртия. Жители Удмуртии смогут найти информацию о работе соцобъектов в специальном приложении. Как сообщает управления Фонда социального страхования России по Удмуртской Республике, мобильное приложение «Социальный навигатор» теперь стало удобнее и полезнее.

«Мамы, находящиеся в декрете, люди с инвалидностью, граждане, получившие травму на производстве, могут найти ответы на свои вопросы в своем мобильном телефоне», – говорится в сообщении.

Приложение «Социальный навигатор» разработал ФСС. В одном месте теперь можно найти карту социально-значимых объектов: больниц, общественных организаций, управлений социальной защиты населения, многофункциональных центров и так далее. На карте обозначены координаты объекта, режим работы, телефоны.

Также с помощью приложения можно рассчитать размер пособия, отправить обращение в фонд.

Кроме того, в «Социальном навигаторе» появился новый раздел – «Covid-19», в котором представлена информация о выплатах, предоставляемых ФСС в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

В ближайшее время в приложении появится голосовой помощник. Также планируется провести интеграцию с волонтерскими организациями для быстрого получения помощи от обученных добровольцев.

Установить приложение можно абсолютно бесплатно на свой смартфон из Google Play Market. Сейчас приложение работает на платформе Android версии 5.1 и выше.

Принять участие в тестировании приложения могут все желающие. Замечания о его работе можно направить на электронную почту info@ro18.fss.ru с пометкой «Предложения по Социальному навигатору» или оставляйте по телефону 8 (3412) 60-70-58.