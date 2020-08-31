Итоги дня: трехдневное голосование в Ижевске, запрет продажи алкоголя 1 сентября и прогноз погоды

Обзор самых интересных новостей понедельника от корреспондентов информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. По данным на утро понедельника, 31 августа, в Удмуртии еще 32 жителя заразились коронавирусом. В числе заболевших – 21 ижевчанин.

Продолжение:

В Завьяловском районном суде возобновилось рассмотрение дела бывшего главы Удмуртии Александра Соловьёва, обвиняемого в получении взятки. Напомним, прения прерывали из-за состояния здоровья адвоката подсудимого.

За три дня:

Трехдневное голосование устроят в Ижевске на выборах депутатов Городской думы и довыборах в Госсовет Удмуртии. 11, 12 и 13 сентября избирательные участки будут открыты с 08:00 до 20:00.

Безалкогольный праздник:

В Удмуртии в День знаний, 1 сентября, не будут продавать алкоголь. Напомним, запрет не касается ресторанов и кафе, речь идет только о розничной продаже.

О погоде:

В первый день осени в Удмуртии будет жарко: днем ожидается до +24, +29 градусов по Цельсию. Однако уже 2 сентября через республику пройдёт холодный фронт, столбики термометров опустятся ниже +18 градусов.