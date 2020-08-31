Старт Кубка России по боксу в Ижевске, суровая зима в России и рекордное повышение налогов в Великобритании: что произошло минувшей ночью

О чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! Начинаем последний день августа с традиционного обзора новостей, о которых писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Спорт:

В понедельник, 31 августа, в Ижевске начнутся предварительные бои командного Кубка России по боксу среди мужчин. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Командный Кубок был возрожден в 2018 году в городе Ижевске. В 2020 году, по итогам конкурсного отбора среди субъектов Российской Федерации, город в третий раз получил право принять у себя боксеров со всей страны, чтобы выявить сильнейшую команду среди 10 федеральных округов.

В мероприятии примут участие более 250 сильнейших спортсменов России и тренеров, по 20 спортсменов в команде в 10 весовых категориях, по 2 спортсмена в каждом весе. В составах команд – ведущие боксеры России, чемпионы и призеры России по боксу.

Напомним, из-за ограничений по коронавирусу спортивные состязания в Удмуртии пока проходят без зрителей.

Спасение:

42-летнего грибника, заблудившегося в лесу, нашли добровольцы поисково-спасательного отряда «Регион 18». Об этом сообщается на странице отряда в соцсети «Инстаграм».

Мужчина ушел за грибами, но заблудился. Он находился на связи, но позже у него отнялись ноги. Поисковики отмечают, что речь потерявшегося стала невнятной.

«Пострадавший с трудом описал, что он видит вокруг. Позже он начал слышать звук ручной сирены. Мужчину обнаружили возле столба линий электропередач в тяжелом состоянии», – рассказали добровольцы.

К транспортировке грибника привлекли спасателей, позже мужчину передали медикам.

Русская зима:

Россия предупредили о суровой зиме. Как пишет «РенТВ» со ссылкой на «Ридус», о прогнозах рассказала метеоролог и климатолог Екатерина Пестрякова.

По её словам, заморозки могут ударить уже в начале ноября. Зимой ожидаются сильные морозы, но они вряд ли продлятся все три месяца. Климатолог связала свои прогнозы с жарким летом.

Налоги:

Министерство финансов Великобритании планирует провести крупнейшее повышение налогов. По данным Life, оно призвано компенсировать потери бюджета из-за пандемии коронавируса.

Предполагается, что повышение налогов поможет привлекать ежегодно дополнительно до 33,3 млрд долларов.

В настоящее время обсуждается возможность повышения базовой налоговой ставки на продажу активов с 10 до 20%, а также налога на продажу второго жилья с 18 до 20%. А для состоятельных британцев размер этих сборов может достичь 40%.

Также в стране могут ввести налог на электронные продажи, повысить топливные сборы и уменьшить объем пенсионных послаблений.