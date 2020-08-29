Стражей порядка закрепят за каждой школой.

Ижевск. Удмуртия. Больше 1200 сотрудников полиции будут охранять порядок в Удмуртии в День знаний. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

Здания учебных заведений уже осмотрели кинологи с собаками. Близлежащие участки дорог проверили сотрудники Госавтоинспекции.

1 сентября за каждой школой буду закреплены стражи порядка, к охране порядка также привлекут росгвардейцев и представителей частных охранных организаций.

В региональном МВД жителям напомнили, что в этот день будет действовать запрет продажи алкогольной продукции.