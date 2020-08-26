Итоги дня: возможность перехода на «дистанционку» в школах Удмуртии, проделки вандалов в Ижевске и цены на медицинские маски

Обзор самых интересных новостей среды от корреспондентов информагентства «Сусанин».
Ижевск. Удмуртия. По данным на утро среды, 26 августа, в Удмуртии выявили еще 22 случая заражения коронавирусом. Врачи выписали еще 35 выздоровевших.
Слухи:
Школы Удмуртии не будут переводить на «дистанционку» с 20 сентября. Слухи об этом опровергла министр образования республики Светлана Болотникова. Однако она добавила, что некоторые школы могут перенести часть занятий в онлайн.
Из-за болезни:
Адвокат экс-главы Удмуртии Александра Соловьева не явилась на заседание суда из-за состояния здоровья. В связи с этим прения перенесли на неопределенный срок.
Ломать – не строить:
Антивандальные светильники разбили в подземном переходе у Удмуртского госуниверситета в Ижевске. Кроме того, злодеи оборвали кабельные магистрали.
Грозит штраф:
Жители Удмуртии пожаловались в УФАС на высокую стоимость медицинских масок. Антимонопольщики потребовали у компании-производителя экономическое обоснование цены, но фирма не предоставила информацию. Теперь ей грозит штраф.