Новые «зебры» в Ижевске, сгоревший реликтовый лес в Анапе и выловленное морское «чудовище» в Канаде: что произошло минувшей ночью

О чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия. Начинаем среду с интересных новостей.

Три перехода

В Ижевске появится три новых нерегулируемых пешеходных перехода. Соответствующее постановление появилось на сайте столичной администрации.

Зебру нанесут на улице Баранова между домами №67 и №68. Также пешеходные переходы появятся на перекрёстке проспекта Калашникова и улицы Самсонова и на улице Кузебая Герда.

Открытие кинотеатров

В конце августа откроется половина российских кинотеатров. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на министра культуры РФ Ольгу Любимову.

«С 27 августа — мы со всех сторон сделали невозможное — половина кинотеатров по стране откроет свои двери», — сказала министр.

Отметим, что российский Минкульт разрешил возобновить работу кинотеатров с 13 июля, при условии наличия разрешений властей регионов.

Погибший лес

В Анапе бушует пожар, уничтоживший более 100 га реликтового леса в заповеднике Утриш. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

В заповеднике растут редкие растения: пицундская сосна, самшит, тис, фисташка и можжевельник. Некоторым деревьям было больше тысячи лет.

В зоне ЧП работают больше 500 спасателей, авиация совершила 175 сбросов воды.

Глубоководный монстр

Канадские рыбаки выловили редкую глубоководную ядовитую рыбу. Об этом сообщает «Газета.ru».

По словам рыбаков, внешне создание было похоже на утконоса с птичьими крыльями. Вид рыбы не удалось определить на местном заводе, и канадец опубликовал фотографию в сети.

Оказалось, что это глубоководная химера, которая является ядовитой рыбой из-за специального шипа на спине. Кроме того, данная рыба обитает на глубине свыше 200 метров и встречается довольно редко.