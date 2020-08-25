Итоги дня: упавший кран в Ижевске, поддержка семей с детьми в Удмуртии и инвестиции в онкоцентр

Обзор самых интересных новостей вторника от корреспондентов информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. По данным на утро вторника, 25 августа, в Удмуртии скончался 91-летний мужчина с подтвержденным коронавирусом. За минувшие сутки в регионе выявили 27 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, врачи выписали 48 выздоровевших.

Падение:

В Ижевске на одном из предприятий рухнул подъемный кран. По предварительным данным, техника не выдержала перегруза. Травмы получил крановщик, мужчину госпитализировали.

Поддержка:

Семьям с детьми в Удмуртии компенсируют оплату коммунальных услуг и капремонта за май и июнь. Подать заявление можно до 31 августа. Помощь окажут тем, кто потерял доход во время пандемии.

Инвестиции:

Неиспользуемые помещения онкодиспансера в Ижевске передали под частный диагностический центр. Компания-инвестор вложит в ремонт и оснащение порядка 280 млн рублей.