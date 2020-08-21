Участники мотопробега «Ижевск-Москва» завершили путь на день раньше запланированного

Мотоциклисты повторили путь, который совершили работницы завода в 1936 году.

Москва. Участники мотопробега «Ижевск-Москва» финишировали в столице. Об этом сообщается на странице «izh.49» в Инстаграм.

Путь в 1300 км участники преодолели за 4 дня, вместо запланированных пяти. «Мы повторили легендарный маршрут, воссоздали историю, напомнили более 1000 людям о ИЖах и заложили нужный вектор нашего мотопробега. На пути нам встретились люди, чьи сердца, как и наши, начинают учащённо биться при одном воспоминании о железных конях», - говорят организаторы.

Как сообщается на странице мероприятия, «ИЖи» стойко вынесли многокилометровое расстояние.

Мотоциклисты прибудут в 18:00 в парк «Патриот», где гостей мероприятия ждет еще одно событие – презентация «ЭлектроИж».

Напомним, участники повторили мотопробег 1936 года, который совершили работницы Ижевского мотоциклетного завода и жены инженеров