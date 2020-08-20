Итоги дня: реконструкция фасадов глазовских «сталинок», коронавирусные перспективы и мнение Прокуратуры Удмуртии о школьных рабочих тетрадях

Обзор самых интересных новостей четверга от корреспондентов информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. По данным на утро четверга, 20 августа, в Удмуртии зарегистрировали 27 новых случаев заражения коронавирусом. Врачи выписали еще 40 человек.

«Северная» столица:

В Глазове планируют разработать программу по ремонту фасадов «сталинок» на примере Санкт-Петербурга. Реконструкция внешнего облика таких малоквартирных строений представляет проблему.

Берегите себя:

Летом в Удмуртии стало меньше тех, кто переносит коронавирус в легкой форме, и увеличилось число пациентов в средней степени тяжести. Власти попросили жителей не терять бдительность и носить маски: осенью возможна вторая волна.

Сдавать деньги не надо:

Прокуратура Удмуртии объяснила, что рабочие тетради школьникам должны предоставлять бесплатно. Нарушение этого правила выявили в 55 школах республики.