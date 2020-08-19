Итоги дня: «обезглавленный» Ижик, доходы главы Удмуртии и региональных министров и поражения ижевского «Зенита»

Обзор самых интересных новостей среды от корреспондентов информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. По данным на утро среды, 19 августа, в Удмуртии количество выздоровевших от коронавируса за сутки превысило число заразившихся. После проведенных анализов выявили 27 новых случаев, при этом врачи выписали 32 пациента.

Доходы:

Доход главы Удмуртии за год вырос в 4 раза: с 4,54 млн рублей в 2018 году до 18,225 млн рублей в 2019 году. Увеличился и доход его жены. Отмечается, что супруги продали принадлежавшую им квартиру.

Члены кабмина Удмуртии также отчитались о своих доходах за 2019 год. Больше всего в региональном правительстве заработал министр строительства, ЖКХ и энергетики Дмитрий Сурнин.

Все в порядке:

Ижевчан обеспокоило изображение обезглавленного «Ижика» – скульптуры на Центральной площади города. Однако оно оказалось подделкой: Ижик в порядке, он пережидает ремонт на площади в деревянном ящике.

О спорте:

Футбольному клубу «Зенит-Ижевск» засчитали два технических поражения из-за карантина по коронавирусу. Руководство клуба надеялось, что матчи с ФК «Камаз» и ФК «Крылья Советов-2» переносут на другую дату.