Участие жителей Удмуртии в Стратегии-2030, запрет на собак в Северной Корее и новое прозвище от Трампа: что произошло минувшей ночью

О чем писали, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, читатели! Начинаем этот день с обзора новостей.

Стратегия:

Глава Удмуртии Александр Бречалов предложил жителям принять участие в формировании Стратегии развития республики до 2030 года. Об этом он сообщил в своих соцсетях.

Все предложения можно направлять на портал: udmurtia2030.ru.Там же можно узнать, что представляет из себя стратегия, в чем её задачи.

«Жду ваших предложений, ТОП-5 я озвучу на презентации Стратегии в конце года!», - написал глава.

Футбол:

Уроженец Удмуртии, вратарь Никита Медведев, перешел в казанский «Рубин». Об этом собщается в группе клуба в соцсети Вконтакте.

Контракт футболиста подписан до конца сезона 2021/22. Играть Медведев будет под номером 1.

Напомним, голкипер начинал свою карьеру с ФК «Зенит-Ижевск», затем перешел в «Ростов, а потом подписал контракт с московским «Локомотивом».

Выплаты:

В Совете Федерации рассказали, стоит ли надеяться россиянам на августовскую выплату на детей до 16 лет. Об этом пишет Газета.ru.

Решение будет зависеть от соглашения ряда инстанции, в том числе социального блока. В настоящее время необходимо дождаться возвращения председателя кабмина Михаила Мишустина из поездки по Дальнему Востоку, после чего правительство примет решение.

По словам первого замглавы социального комитета Совета Федерации Валерия Рязанского, в бюджете эти деньги предусмотрены не были.

Питомцы:

В КНДР запретили держать дома собак. Об этом пишут «Известия».

Теперь это животное считается символом капитализма. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что хозяева собак нарушают закон, поскольку собака – испорченный тренд буржуазной идеологии.

Как сообщает Газета.ру, собак насильно забирают у владельцев и усыпляют, некоторых передают на мясо в рестораны или в зоопарки. Блюда из собачьего мяса остаются востребованными в Северной Корее.

Короче:

Президент США Дональд Трамп часто дает прозвища своим политическим соперникам. На этот раз его фантазия коснулась Барака Обамы и Джона Байдена, пишут «Известия» со ссылкой на РИА «Новости».

17 августа, выступая в Миннесоте, Трамп вновь раскритиковал работу предшественника. «Это были Обама и Байден. Обайден, как я их называю, если коротко. Мне нравится этот термин, он экономит много времени», - сказал он с трибуны.

Напомним, Байден – основной соперник нынешнего президента на выборах, которые пройдут 3 ноября.