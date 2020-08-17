В Ижевске ищут родственников найденного в Тульской области бойца Красной армии

В медальоне указано несколько адресов.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске ищут родственников бойца Красной армии, чьи останки нашли в Тульской области. Об этом сообщила на своей странице в «Facebook» поисковик Дарья Корнева.

Солдатом оказался Борис Павлович Климов, 1923 года рождения. Отец — Павел Степанович Климов, мать —Агриппина Васильевна Климова. В семье было четыре девочки и три мальчика. Один из братьев — Климов Аркадий Павлович, 1920 года рождения.

«В медальоне четко читается «Зарека», что соответствует названию одному из микрорайонов Ижевска. Также в медальоне читается «УАССР, Ижевск». Адреса из архивных документов и «ОБД – Мемориал»: улица Старая, 82, улица Карла Маркса, 52, улица Лесная, 62, улица Лесная, 2. В общем, боец написал все возможные адреса и нас запутал», — сообщила Корнеева.

Свою помощь поисковикам предложили в администрации Ижевска. Если вам известно что-нибудь о близких найденного бойца, можно обратиться напрямую к Дарье Корнеевой.