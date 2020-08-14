Новые очистные сооружения в Кезу, недоверие российских врачей к вакцине от Covid-19 и рабочая группа по НЛО в Пентагоне: что произошло минувшей ночью

О чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Утро пятницы, 14 августа, информационное агентство «Сусанин» встречает традиционным обзором новостей.



Новые очистные сооружения в Кезу:



Новые очистные сооружения построят в Кезу. Об этом сообщает ГТРК «Удмуртия».



Старые системы были построены еще в 1970-е годы и были рассчитаны только на районную больницу. Объекты уже не справляются с объемами сточных вод, потому большинство жителей поселка сливают отходы в канаву.



Старые сооружения законсервируют осенью 2020 года. Сейчас, в том числе, идет строительство специального блока биологической очистки. Планируется, что после фильтрации чистая вода будет уходить в реку.



На строительство новых очистных сооружений Кезскому району выделили 100 млн рублей. К работам приступили в мае 2020 года, объект должны запустить в 2021 году.



Недоверие врачей к вакцине:



Большинство медиков выразили недоверие к российской вакцине от коронавируса. Данные опроса приводит РБК.



Медиков опросили с помощью сервиса «Справочник врача». Так, 52% из 3 000 респондентов не готовы сделать эту прививку. При этом согласились на вакцинацию 24,5% участников исследования.



66% из тех, кто заявил о неготовности сделать прививку, указали на отсутствие достаточных данных о ее эффективности, а 48% смутило «слишком короткое время» ее создания. 20% опрошенных заявили о намерении советовать вакцинацию пациентам, коллегам или знакомым.



Напомним, что ранее в России зарегистрировали вакцину от коронавируса. Владимир Путин рассказал, что ее уже испытала на себе его дочь.



Школьные линейки 1 сентября:



Регионы России будут сами принимать решение о проведении школьных линеек 1 сентября. Об этом со ссылкой на ТАСС сообщает РБК.



Как отметил министр просвещения страны Сергей Кравцов, каждый субъект России в курсе своей эпидемиологической ситуации. От нее и будет зависеть формат торжественного мероприятия ко Дню знаний.



«Там, где примут решение «живые» линейки не проводить, будут выбраны иные форматы, но общую атмосферу праздника мы обязательно сохраним», — рассказал Сергей Кравцов.



Министр также сообщил, новый учебный год по всей стране планируется начать 1 сентября в обычном очном режиме, но с соблюдением всех требований Роспотребнадзора.



Рабочая группа по НЛО в Пентагоне:



Пентагон создаст рабочую группу по изучению НЛО. Об этом со ссылкой на американский телеканал CNN пишет «Газета.ru».



Речь идет о неопознанных летающих объектах, с которыми сталкивались американские военные летчики. Курировать учебную группу будет заместитель министра обороны США Дэвид Норквист.



Официальное заявление о формировании такой группы ожидается в ближайшие несколько дней.



Отметим, ранее появилась информация о том, что Пентагон изучает НЛО по секретной программе. В ее рамках штаб-квартира Министерства обороны США пытается выяснить причину аномалий, которые военные наблюдают в атмосфере.