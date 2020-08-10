Посвященное Великой Победе граффити появится на трех водонапорных башнях в Удмуртии

В конце июля разрисованная башня была установлена в селе Мазунино.

Сарапул. Удмуртия. Посвященное Великой Победе граффити появится на трех водонапорных башнях в Сарапульском районе. Первый арт-объект уже открыли в селе Мазунино, сообщает пресс-служба Минкультуры Удмуртской Республики.

Идея по росписи башен появилась еще в 2019 году. Конкурс эскизов объявили накануне 9 мая, после подведения итогов за дело взялись художник Елена Попкова, а также волонтеры Всеволод Давыдов и Мария Шайдурова.

В конце июля разрисованная башня была установлена.

В скором времени башни с граффити появятся в селе Сигаево и в селе Нечкино.