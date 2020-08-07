Итоги работы в суде робота-секретаря подвели в Ижевске

Комплекс проработал месяц в мировом суде Октябрьского района.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске подвели итоги пилотного проекта по использованию в суде робота-стенографиста. Об этом сообщила пресс-служба главы Удмуртии в пятницу, 7 августа.

Напомним, аппаратно-программный комплекс (АПК) «Нестор.ПРАВОСУДИЕ» появился в начале июля в мировом суде Октябрьского района Ижевска.

В течение месяца электронный помощник проходил испытание на семи судебных участках мировых судей. Главные функции — фиксация происходящего в зале заседаний: хранение аудио- и видеозаписей, а также распознавание речи участников заседаний и транскрибирование её в текст протокола судебного заседания. За месяц с применением системы «Нестор.ПРАВОСУДИЕ» провели 62 судебных заседания.

Участники тестирования положительно оценили опыт работы с роботом-стенографистом. Среди важных преимуществ, отмеченных специалистами:

- высокая точность распознавания речи, позволяющая существенно сократить время на подготовку протокола судебного заседания;

- возможность прослушивания аудиозаписи непосредственно в процессе заседания;

- интеграция аппаратно-программного комплекса «Нестор.ПРАВОСУДИЕ» с существующей системой судебного делопроизводства;

- исключение сомнений и споров сторон относительно точности составления протокола судебного заседания.

Также отдельный эксперимент провели для определения трудозатрат на составление протокола заседания с помощью робота-стенографиста и без него. Выяснилось, что применение новой системы сокращает время подготовки протокола как минимум на 38% по сравнению с временем, которое затрачивают опытные секретари без применения системы.

В правительстве региона отметили, что рассматривают возможность использования систем аудиофиксации судебных заседаний с применением технологий распознавания речи на судебных участках республики.