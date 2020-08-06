Итоги дня: закрытие улицы Азина в Ижевске, судьба плавучих островов на Ижевском пруду и прогноз погоды

Обзор самых интересных новостей четверга от корреспондентов информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. По данным на утро четверга, 6 августа, в Удмуртии зарегистрировали еще 28 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. 43 ранее заразившихся выздоровели, врачи их выписали. Кроме того, скончался еще один пациент с подтвержденным Covid-19: мужчине было 70 лет.

Это надолго:

Движение по улице Азина в Воткинске закроют с 10 августа. Там начнутся работы по замене трубопровода и асфальтированию дороги. Завершить их планируется до конца октября.

На свалку:

Добровольцы разобрали плавучий остров в акватории Ижевского пруда. Позже его увезли на экскаваторе на свалку. Теперь предстоит заняться остальными сплавинами: за последние дни их прибавилось.

О погоде:

В пятницу утром в Удмуртии пройдут дожди, в отдельных районах – грозы. При этом будет тепло, а вот в выходные резко похолодает. В субботу и воскресенье существенных осадков не ожидается.