Итоги дня: смерть пациентов с подтвержденным коронавирусом в Удмуртии, новое здание республиканского МВД и туманная ночь

Обзор самых интересных новостей среды от корреспондентов информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. По данным на утро среды, в Удмуртии выявили еще 29 новых случаев заражения коронавирусом. Трое ранее заразившихся пациентки скончались. Женщинам было 92 года, 66 и 59 лет.

Новая должность:

Первый замруководителя СУ СКР по Удмуртии стал главным следователем Архангельской области и Ненецкого автономного округа. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Новый дом:

Новое здание МВД по Удмуртии начнут строить в Ижевске в 2021 году. Оно расположится на территории, ограниченной улицами Бородина, Красногеройской, Сивкова и Свободы.

Будьте осторожны:

Туман и ухудшение видимости до 500 м ожидаются в Удмуртии ближайшей ночью и утром в четверг. Жителей попросили воздержаться от поездок на личном автотранспорте.