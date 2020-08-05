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Итоги дня: смерть пациентов с подтвержденным коронавирусом в Удмуртии, новое здание республиканского МВД и туманная ночь

18:00, 05 августа, 2020
Ксения Чернова
Итоги дня: смерть пациентов с подтвержденным коронавирусом в Удмуртии, новое здание республиканского МВД и туманная ночь
18:00, 05 августа, 2020
Ксения Чернова
281
0
#здоровье\n#строительство\n#общество\n#МВД\n#Ижевск\n#погода\n#Удмуртия\n#новости\n#следствие\n#Картина дня\n#коронавирус
Фото: twenty20.com
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Обзор самых интересных новостей среды от корреспондентов информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. По данным на утро среды, в Удмуртии выявили еще 29 новых случаев заражения коронавирусом. Трое ранее заразившихся пациентки скончались. Женщинам было 92 года, 66 и 59 лет.

Новая должность:

Первый замруководителя СУ СКР по Удмуртии стал главным следователем Архангельской области и Ненецкого автономного округа. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Новый дом:

Новое здание МВД по Удмуртии начнут строить в Ижевске в 2021 году. Оно расположится на территории, ограниченной улицами Бородина, Красногеройской, Сивкова и Свободы.

Будьте осторожны:

Туман и ухудшение видимости до 500 м ожидаются в Удмуртии ближайшей ночью и утром в четверг. Жителей попросили воздержаться от поездок на личном автотранспорте.

18:00, 05 августа, 2020
Ксения Чернова
281
0
#здоровье\n#строительство\n#общество\n#МВД\n#Ижевск\n#погода\n#Удмуртия\n#новости\n#следствие\n#Картина дня\n#коронавирус

 

 

 


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