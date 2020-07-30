Итоги дня: спасение собаки из горящей квартиры в Ижевске, закон о «наливайках» и гуляющие по трассе верблюды

Обзор самых интересных новостей четверга, 30 июля, от корреспондентов информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии по данным на утро четверга, 30 июля, скончалась 77-летняя женщина с подтвержденным коронавирусом. в республике выявили еще 19 случаев заражения. Врачи выписали 39 выздоровевших.

Каждая жизнь важна:

Маленькую собачку спасли из горящей квартиры в Ижевске. Ей потребовалась помощь: пожарные дали спасенной подышать кислородом через маску, после этого она пришла в себя.

С 1 августа:

Республиканский закон о «наливайках» вступит в силу в Удмуртии с 1 августа. Теперь небольшие заведения общепита, расположенные в многоквартирных домах, не смогут продавать алкоголь.

Кто больше?

В Удмуртии стартовал туристический квест «ДаУР!». За 74 дня участникам нужно посетить как можно больше мест из списка 100 самых интересных достопримечательностей региона.

Прогулка:

Гуляющих верблюдов заметили на трассе Ижевск-Сарапул в Удмуртии. Животных увидели вблизи села Бураново Малопургинского района республики. Там как раз находится верблюжья ферма.