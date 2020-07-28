Итоги дня: прокурорская проверка «Тополя», благоустройство «пятиугольника на Орджоникидзе» в Ижевске и археологическая находка

Обзор самых интересных новостей вторника, 28 июля.

Ижевск. Удмуртия. По данным на утро вторника, 28 июля, в регионе зарегистрировали 20 новых случаев заражения Covid-19. В Врачи выписали еще 40 вылечившихся пациентов. Двое пациентов с подтвержденным коронавирусом скончались.

Проверка:

Прокуратура совместно с главным управлением по госнадзору Удмуртии начала проверку после инцидента на аттракционе «Тополь» в парке Горького в Ижевске. Напомним, 27 июля «Сусанин» писал, что на 50-метровом аттракционе застряли люди.

Опрос:

Жителям Ижевска предлагают пройти опрос по благоустройству «Пятиугольника на Орджоникидзе»: местности, ограниченной улицами Карла Либкнехта, Орджоникидзе, Восточной и Циолковского. Дизайнеры уже разработали предварительную концепцию, теперь ждут предложений от горожан.

Находка:

В Удмуртии обнаружили фрагмент древнего надгробия. Предполагается, что он может быть частью булгарского памятника. Находку увезли в Кестымскую мечеть. Теперь там ждут археологов, чтобы раскопать оставшиеся камни.