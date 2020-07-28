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Ремонт улицы Советской в Ижевске, самые популярные пароли россиян и угрожающий Земле астероид: что произошло минувшей ночью

08:00, 28 июля, 2020
Ксения Чернова
Ремонт улицы Советской в Ижевске, самые популярные пароли россиян и угрожающий Земле астероид: что произошло минувшей ночью
08:00, 28 июля, 2020
Ксения Чернова
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#политика\n#интернет\n#шоу-бизнес\n#дороги\n#общество\n#безопасность\n#Ижевск\n#космос\n#город\n#Удмуртия\n#новости\n#Картина дня
Фото: Пресс-служба Ижевска
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О чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! Солнечное утро вторника, 28 июля отличный повод выпить кофе и взяться за свежую подборку новостей, о которых писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ремонт дороги:

В Ижевске начался ремонт улицы Советской, сообщает пресс-служба городских властей. Он будет проходить без перекрытия движения.

Рабочие обновят почти 2,7 км дорожного полотна. На сегодняшний день ведется ремонт участка между перекрестками с улицами Орджоникидзе и Воровского.

Интервью:

Музыкант Сергей Шнуров прибыл в Хабаровск и встретился с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым. Как сообщает Газета, артист взял у него интервью.

В анонсе интервью Дегтярев кратко комментирует задержание его предшественника Сергея Фургала и желает ему удачи. Также чиновник рассказывает, о чем он успел поговорить с народом, какие обещания держит. Помимо прочего, Дегтярев извинился перед россиянами за свой первый стрим с голубями.

Напомним, ранее Шнуров сообщил о том, что прибыл в Хабаровск для того, чтобы снять документальный фильм о событиях в крае. Там проходят акции протеста после задержания Сергея Фургала.

Пароли:

Стали известны самые популярные среди россиян пароли. Ими поделился основатель DeviceLock и сервиса разведки утечек DLBI Ашот Оганесян в интервью агентству «Прайм», пишет «РенТВ».

В десятку самых распространенных паролей вошли: 123456, 123456789, qwerty, 12345, password, 123456786, qwerty123, 1q2w3e, 111111, 1234567890.

Среди кириллических паролей наиболее популярны: йцукен, я, любовь, привет, наташа, максим, андрей и солнышко.

Оганесян напомнил пользователям, что подобные комбинации пользуются популярностью не только у добропорядочных граждан, но и у мошенников. По словам эксперта, надежный пароль должен состоять, как минимум, из 8-10 знаков, а также включать буквы в разных регистрах и спецсимволы.

Угроза?

В НАСА сообщили о приближающемся к Земле астероиде 2009 PQ1. Об этом пишет «Лента» со ссылкой на «РИА Новости».

Космический объект обладает размерами от 84 до 190 метров, что сопоставимо с футбольным полем. Максимально близко небесное тело подлетит к Земле 5 августа. Расстояние между планетой и 2009 PQ1 при этом будет в семь раз больше, чем между Землей и Луной.

После этого астероид начнет отдаляться. В следующий раз он приблизится к Земле в 2137 году.

2009 PQ1 был впервые обнаружен 14 августа 2009 года. Он относится к группе «Аполлонов» — астероидов, пересекающих орбиту Земли.

08:00, 28 июля, 2020
Ксения Чернова
25
0
#политика\n#интернет\n#шоу-бизнес\n#дороги\n#общество\n#безопасность\n#Ижевск\n#космос\n#город\n#Удмуртия\n#новости\n#Картина дня

 

 

 


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