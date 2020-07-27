Это на 24 ребенка меньше по сравнению с тем же периодом 2019 года.

Ижевск. Удмуртия. Более 7 тыс. детей родилось в Удмуртии за полгода. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

В 1 полугодии 2020 года зарегистрировали 7 152 новорожденных. Это на 24 меньше того же периода 2019 года. В 70 семьях родились двойни, в 2 семьях — тройни. Статистика показывает, что мальчиков рождается больше, чем девочек: 51,2% и 48,8% соответственно.

У 89 новорожденных один или оба родителя являются иностранными гражданами. 71 родитель-иностранец — граждане ближнего и дальнего зарубежья.

В ведомстве отметили, что за 1 полугодие 2020 года в отношении 1 341 ребенка установили отцовство. 1222 акта оформили по совместному заявлению родителей, из которых более 80% обращений поданы при регистрации рождения ребенка.